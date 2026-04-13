Stage de lithographie Ussel
Stage de lithographie Ussel mercredi 15 juillet 2026.
Ussel
Stage de lithographie
18 Rue Michelet Ussel Corrèze
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-07-15
Stage de lithographie du lundi au vendredi
Sur inscription .
18 Rue Michelet Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 72 54 69 musee@ussel19.fr
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English : Stage de lithographie
L’événement Stage de lithographie Ussel a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme de Haute Corrèze
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