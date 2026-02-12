Yoga en plein air Château de la Diège Ussel

Yoga en plein air

Château de la Diège Avenue Turgot Ussel Corrèze

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13

fin : 2026-07-20

Date(s) :

2026-07-13 2026-07-20 2026-07-27 2026-08-03 2026-08-10

Cet été, cours de yoga dynamique en plein air !

Parc du château de la Diège, les lundis sur inscription

Prêt de tapis possible .

Château de la Diège Avenue Turgot Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 12 34 31 adeline.potez@hotmail.fr

