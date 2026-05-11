Ussel

Initiation à la lithographie

18 Rue Michelet Ussel Corrèze

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-07-15

Démonstration des techniques de lithographie artistique du lundi au vendredi

Entrée libre .

18 Rue Michelet Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 72 54 69 musee@ussel19.fr

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English : Initiation à la lithographie

L’événement Initiation à la lithographie Ussel a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme de Haute Corrèze