Initiation à la lithographie Ussel
Initiation à la lithographie Ussel mercredi 15 juillet 2026.
Ussel
Initiation à la lithographie
18 Rue Michelet Ussel Corrèze
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-07-15
Démonstration des techniques de lithographie artistique du lundi au vendredi
Entrée libre .
18 Rue Michelet Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 72 54 69 musee@ussel19.fr
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English : Initiation à la lithographie
L’événement Initiation à la lithographie Ussel a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme de Haute Corrèze
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