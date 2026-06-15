Atelier à la ferme Lanton
Atelier à la ferme Lanton mercredi 5 août 2026.
Lanton
Atelier à la ferme
2 avenue de Pichot Lanton Gironde
Tarif : 12 – 12 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 14:00:00
fin : 2026-08-05 16:00:00
Date(s) :
2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26
Atelier à la ferme pédagogique tous les mercredis de 14h à 16h
Visite de la ferme
Atelier jardinage
Atelier créatif
Participation à l’ atelier 12 euros par enfant
Ouvert à tous à partir de 6 ans .
Inscription au 07 86 50 52 35
Adhésion à l’ Association recommandée. .
2 avenue de Pichot Lanton 33138 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 86 50 52 35 assomadifferenceetalors@gmail.com
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English : Atelier à la ferme
L’événement Atelier à la ferme Lanton a été mis à jour le 2026-06-15 par OT Coeur Bassin
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