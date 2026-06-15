Atelier à la ferme Lanton mercredi 5 août 2026.

Lanton

Atelier à la ferme

2 avenue de Pichot Lanton Gironde

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 14:00:00

fin : 2026-08-05 16:00:00

Date(s) :

2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26

Atelier à la ferme pédagogique tous les mercredis de 14h à 16h

Visite de la ferme

Atelier jardinage

Atelier créatif

Participation à l’ atelier 12 euros par enfant

Ouvert à tous à partir de 6 ans .

Inscription au 07 86 50 52 35

Adhésion à l’ Association recommandée. .

2 avenue de Pichot Lanton 33138 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 86 50 52 35 assomadifferenceetalors@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier à la ferme

L’événement Atelier à la ferme Lanton a été mis à jour le 2026-06-15 par OT Coeur Bassin