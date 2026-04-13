Atelier « A la manière des lavandières d’antan », Médiathèque de Chevillon, Chevillon
Atelier « A la manière des lavandières d’antan », Médiathèque de Chevillon, Chevillon mercredi 29 avril 2026.
Atelier « A la manière des lavandières d’antan » Mercredi 29 avril, 14h00 Médiathèque de Chevillon Haute-Marne
Entrée libre sur réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-29T14:00:00+02:00 – 2026-04-29T16:00:00+02:00
Fin : 2026-04-29T14:00:00+02:00 – 2026-04-29T16:00:00+02:00
Rendez-vous au lavoir de la Brunette de Chevillon, avec les lavandières de l’association des Amis de la Pierre.
Venez assister et participer à une démonstration de ce métier de lavandière : l’une des tâches domestiques les plus lourdes, le lavage du linge, largement exercée dans l’espace public par les femmes avant les progrès techniques du 20e siècle.
Médiathèque de Chevillon Rue du Château, 52170 Chevillon Chevillon 52170 Chevillon Haute-Marne Grand Est 03 25 04 95 70 https://www.facebook.com/mediatheque.chevillon [{« type »: « email », « value »: « media-chevillon@agglo-saintdizier.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0325049570 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/profile.php?id=100006447252171 »}]
Un atelier pour clore l’exposition « Les lavoirs de Haute-Marne » mise à disposition par la Médiathèque Départementale de la Haute-Marne
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