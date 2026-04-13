Atelier taille de pierre à l’ancienne, Médiathèque de Chevillon, Chevillon

Atelier taille de pierre à l’ancienne Mercredi 22 avril, 14h00 Médiathèque de Chevillon Haute-Marne

Entrée libre sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-22T14:00:00+02:00 – 2026-04-22T16:00:00+02:00

Fin : 2026-04-22T14:00:00+02:00 – 2026-04-22T16:00:00+02:00

Atelier de taille de pierre à l’ancienne sous la dierction de Bernard Saget, membre de l’association de passionnés des Amis de la Pierre.

Médiathèque de Chevillon Rue du Château, 52170 Chevillon Chevillon 52170 Chevillon Haute-Marne Grand Est 03 25 04 95 70 https://www.facebook.com/mediatheque.chevillon [{« type »: « email », « value »: « media-chevillon@agglo-saintdizier.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0325049570 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/profile.php?id=100006447252171 »}]

D’un grain très fin et d’une grande facilité de taille, la pierre dite de Savonnières est exploitée depuis des siècles pour l’édification et la sculpture.