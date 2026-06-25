Atelier acrylique Association ArtLab Eclore SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan
Atelier acrylique Association ArtLab Eclore SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan mardi 7 juillet 2026.
Saint-Lary-Soulan
Atelier acrylique Association ArtLab Eclore
SAINT-LARY-SOULAN 41 Rue Vincent Mir Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 18:00:00
fin : 2026-07-07 20:00:00
Date(s) :
2026-07-07
Venez découvrir l’univers magique de l’acrylique ! Apprenez les techniques de base et laissez-vous porter par votre imagination !
Prix 20€
Adultes et enfants. 10 personnes max. .
SAINT-LARY-SOULAN 41 Rue Vincent Mir Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 72 01 89 77 artlabeclore@gmail.com
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English :
Come and discover the magical world of acrylics! Learn the basic techniques and let your imagination take over!
Price: 20?
L’événement Atelier acrylique Association ArtLab Eclore Saint-Lary-Soulan a été mis à jour le 2026-06-25 par OT de St Lary|CDT65
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