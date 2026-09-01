Atelier adultes jeudi défi Centre Multimédia Neuvic

Informations pratiques

Neuvic

Atelier adultes jeudi défi

Centre Multimédia 6 rue des Frères Pouget Neuvic Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-24

fin : 2026-09-24

Date(s) :

2026-09-24

Au son du vent !

Venez créer un carillon d’automne en bambou, agrémenté de petits éléments naturels. Un atelier créatif et convivial pour réaliser une décoration poétique qui chantera au gré du vent.

9h-11h30, centre multimédia.

A partir de 10 ans.

Accès gratuit avec participation aux consommables.

Réservation des machines conseillée.

Centre Multimédia 05 53 80 09 88

sophie.asadli@mairie-neuvic-dordogne.fr .

Centre Multimédia 6 rue des Frères Pouget Neuvic 24190 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 80 09 88

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English : Atelier adultes jeudi défi

L’événement Atelier adultes jeudi défi Neuvic a été mis à jour le 2026-08-14 par Vallée de l’Isle en Périgord