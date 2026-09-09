Portes ouvertes à la micro-Folie ! Centre Multimédia Neuvic

Informations pratiques

Neuvic

Portes ouvertes à la micro-Folie !

Centre Multimédia 6 rue des Frères Pouget Neuvic Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-09

fin : 2026-09-09

Date(s) :

2026-09-09

Vous ne connaissez pas encore la Micro-Folie, le centre multimédia ?

C’est la journée pour découvrir les lieux !

Au musée numérique

– Des collections régionales en mode libre à découvrir

– Des jeux autour de l’art et des contenus en réalité virtuelle à disposition

Au Fab Lab

– Initiez-vous à la création numérique et à l’impression 3D

– Démonstrations de machines et ateliers pour petits et grands

– Donnez vie à vos idées dans une ambiance conviviale

Informatique

– Découvrez nos cours pour débutants et ateliers numériques

– Inscriptions et programme sur place !

10h-12h / 16h-18h, centre multimédia. Entrée libre.

centre multimédia 05 53 80 09 88 .

Centre Multimédia 6 rue des Frères Pouget Neuvic 24190 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 80 09 88

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English : Portes ouvertes à la micro-Folie !

L’événement Portes ouvertes à la micro-Folie ! Neuvic a été mis à jour le 2026-08-14 par Vallée de l’Isle en Périgord