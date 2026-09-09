Portes ouvertes à la micro-Folie ! Centre Multimédia Neuvic
mercredi 9 septembre 2026 · Centre Multimédia · Neuvic
Informations pratiques
Neuvic
Portes ouvertes à la micro-Folie !
Centre Multimédia 6 rue des Frères Pouget Neuvic Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-09
fin : 2026-09-09
Date(s) :
2026-09-09
Vous ne connaissez pas encore la Micro-Folie, le centre multimédia ?
C’est la journée pour découvrir les lieux !
Au musée numérique
– Des collections régionales en mode libre à découvrir
– Des jeux autour de l’art et des contenus en réalité virtuelle à disposition
Au Fab Lab
– Initiez-vous à la création numérique et à l’impression 3D
– Démonstrations de machines et ateliers pour petits et grands
– Donnez vie à vos idées dans une ambiance conviviale
Informatique
– Découvrez nos cours pour débutants et ateliers numériques
– Inscriptions et programme sur place !
10h-12h / 16h-18h, centre multimédia. Entrée libre.
centre multimédia 05 53 80 09 88 .
Centre Multimédia 6 rue des Frères Pouget Neuvic 24190 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 80 09 88
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English : Portes ouvertes à la micro-Folie !
L’événement Portes ouvertes à la micro-Folie ! Neuvic a été mis à jour le 2026-08-14 par Vallée de l’Isle en Périgord
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