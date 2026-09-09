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Portes ouvertes à la micro-Folie ! Centre Multimédia Neuvic

mercredi 9 septembre 2026 · Centre Multimédia · Neuvic

Portes ouvertes à la micro-Folie ! Centre Multimédia Neuvic

Informations pratiques

Début
mercredi 9 septembre 2026
Fin
mercredi 9 septembre 2026
Lieu
Centre Multimédia
Adresse
6 rue des Frères Pouget
Ville
24190 Neuvic
Département
Dordogne
Tarif

Neuvic

Portes ouvertes à la micro-Folie !

Centre Multimédia 6 rue des Frères Pouget Neuvic Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-09
fin : 2026-09-09

Date(s) :
2026-09-09

Vous ne connaissez pas encore la Micro-Folie, le centre multimédia ?
C’est la journée pour découvrir les lieux !

Au musée numérique
– Des collections régionales en mode libre à découvrir
– Des jeux autour de l’art et des contenus en réalité virtuelle à disposition

Au Fab Lab
– Initiez-vous à la création numérique et à l’impression 3D
– Démonstrations de machines et ateliers pour petits et grands
– Donnez vie à vos idées dans une ambiance conviviale

Informatique
– Découvrez nos cours pour débutants et ateliers numériques
– Inscriptions et programme sur place !

10h-12h / 16h-18h, centre multimédia. Entrée libre.

centre multimédia 05 53 80 09 88   .

Centre Multimédia 6 rue des Frères Pouget Neuvic 24190 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 80 09 88 

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English : Portes ouvertes à la micro-Folie !

L’événement Portes ouvertes à la micro-Folie ! Neuvic a été mis à jour le 2026-08-14 par Vallée de l’Isle en Périgord

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