Informations pratiques

Neuvic

Découverte informatique

6 rue des Frères Pouget Neuvic Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-15

fin : 2026-09-15

Date(s) :

2026-09-15

Session initiation débutant, premiers pas sur l’ordinateur en trois séances consécutives mardi 15, mardi 22 et mardi 29 septembre.

Découverte de l’utilisation de la souris, du clavier et du bureau de l’ordinateur.

Débutants 1,40€ / 2,80€ la séance

14h-15h30, centre multimédia.

Inscription obligatoire

Centre Multimédia 05 53 80 09 88

sophie.asadli@mairie-neuvic-dordogne.fr .

6 rue des Frères Pouget Neuvic 24190 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 80 09 88 sophie.asadli@mairie-neuvic-dordogne.fr

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English : Découverte informatique

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2pm, Multimedia Center

Duration 1h30

Session fee: 1.40 ? 2, 80 ?

With registration

Multimedia Centre 05 53 80 09 88

L’événement Découverte informatique Neuvic a été mis à jour le 2026-08-14 par Vallée de l’Isle en Périgord