Découverte informatique Neuvic
mardi 15 septembre 2026 · Neuvic
Informations pratiques
Neuvic
Découverte informatique
6 rue des Frères Pouget Neuvic Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-15
fin : 2026-09-15
Date(s) :
2026-09-15
Session initiation débutant, premiers pas sur l’ordinateur en trois séances consécutives mardi 15, mardi 22 et mardi 29 septembre.
Découverte de l’utilisation de la souris, du clavier et du bureau de l’ordinateur.
Débutants 1,40€ / 2,80€ la séance
14h-15h30, centre multimédia.
Inscription obligatoire
Centre Multimédia 05 53 80 09 88
sophie.asadli@mairie-neuvic-dordogne.fr .
6 rue des Frères Pouget Neuvic 24190 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 80 09 88 sophie.asadli@mairie-neuvic-dordogne.fr
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English : Découverte informatique
Buying on the Internet: Tips and best practices
2pm, Multimedia Center
Duration 1h30
Session fee: 1.40 ? 2, 80 ?
With registration
Multimedia Centre 05 53 80 09 88
L’événement Découverte informatique Neuvic a été mis à jour le 2026-08-14 par Vallée de l’Isle en Périgord
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