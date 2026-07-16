Atelier « Affiche publicitaire au temps de la Grande Industrie », Musée Mainssieux, Voiron

Informations pratiques

Atelier « Affiche publicitaire au temps de la Grande Industrie » Samedi 19 septembre, 14h00 Musée Mainssieux Isère

Atelier en continu tout l’après-midi

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Transformez-vous en affichiste de la Belle Époque ! En vous inspirant des exemples de l’exposition Métamorphoses Urbaines, composez, dessinez, collez ou colorez votre affiche publicitaire des années 1900.

Musée Mainssieux 7 Place Léon Chaloin, 38500 Voiron, France Voiron 38500 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 0476656717 https://tourisme.paysvoironnais.com/patrimoine-culturel/musee-mainssieux-voiron Lucien Mainssieux a fréquenté et pu travailler avec Matisse, Marquet, Rouault, Picasso, Flandrin… Les collections sont l’écho de cette familiarité avec les artistes. Le musée expose à la fois l’œuvre propre d’un peintre (dessins, carnets de croquis, peintures – avec une prédilection pour les paysages) et les témoignages de sa vie en Afrique du Nord, mais aussi les œuvres de ses contacts privilégiés, entre la fin du XIXe siècle et la première moitié du XXe siècle. Nombreux peintres des écoles lyonnaise et dauphinoise. Conformément à la loi Handicap du 1er février 2005, le musée a été réaménagé afin de permettre un accueil et des services adaptés. Outre l’ascenseur et la boucle magnétique, des tableaux tactiles sont installés dans le parcours de l’exposition permanente et des audioguides en audiodescription sont proposés. Des parcours et un discours adaptés permettent, sur demande, à l’ensemble des porteurs de handicaps de découvrir les collections du musée. A proximité de l’arrêt « Place Général Leclerc » ou de la Gare routière des lignes de transport du Pays Voironnais, et de la gare SNCF. Accès via la ligne X01 du réseau cars Région, arrêt « Médiathèque » à Voiron. Le musée se situe dans une rue piétonne à l’arrière de l’église Saint-Bruno.

Transformez-vous en affichiste de la Belle Époque ! En vous inspirant des exemples de l’exposition Métamorphoses Urbaines, composez, dessinez, collez ou colorez votre affiche publicitaire des années…

©Archives Municipales de Voiron