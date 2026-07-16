L’incroyable histoire du métier à tisser à passementerie, Lycée Ferdinand Buisson-la Nat, Voiron

Informations pratiques

L’incroyable histoire du métier à tisser à passementerie Samedi 19 septembre, 09h00, 10h00, 11h00, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00 Lycée Ferdinand Buisson-la Nat Isère

Dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

La ville de de Voiron et le lycée Ferdinand Buisson (« la Nat ») portent un projet emblématique de sauvegarde du patrimoine textile: la restauration d’un métier à tisser à ruban !

En avant première pour les Journées Européennes du patrimoine, venez découvrir l’histoire de l’industrie textile voironnaise, et ne manquez pas une rencontre inédite avec le restaurateur-gareur en charge de la remise en état d’une des pièces emblématiques des collections textile de Voiron.

Une proposition en collaboration avec la Commune de Voiron, Lycée Ferdinand Buisson et le Pays d’art et d’histoire du Pays Voironnais.

Lycée Ferdinand Buisson-la Nat 21 bd Edgar Kofler 38500 Voiron Voiron 38500 Isère Auvergne-Rhône-Alpes

La ville de de Voiron et le lycée Ferdinand Buisson (« la Nat ») portent un projet emblématique de sauvegarde du patrimoine textile: la restauration d’un métier à tisser à ruban !

©Pays d’art et d’histoire du Pays Voironnais