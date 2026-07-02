Voiron : L’oeil de l’architecte, Église Saint-Bruno, Voiron

Informations pratiques

Voiron : L’oeil de l’architecte Samedi 19 septembre, 14h00 Église Saint-Bruno Isère

Pour les enfants de 8 à 12 ans accompagnés d’un adulte. Dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Édouard l’écureuil, mascotte du lycée Herriot, s’est perdu dans le centre ancien de Voiron. Aidez-nous à le retrouver !Venez participer en famille au test grandeur nature d’un jeu de piste patrimonial conçu par des élèves du Lycée Herriot avec le soutien du Pays d’art et d’histoire du Pays Voironnais.

Église Saint-Bruno Voiron Voiron 38500 Isère Auvergne-Rhône-Alpes Projet créé par l’architecte Alfred Berruyer, réalisé à partir de 1864. La nef se prolonge dans le choeur et l’abside. Chaque côté du transept s’ouvre sur une chapelle. Le chevet est flanqué, au nord et au sud, d’une sacristie. La façade présente deux tours et trois porches surmontés d’une galerie aveugle. Les tympans sont sculptés, et le trumeau central orné d’un « » Beau Dieu « » s’inspirant de celui d’Amiens, réalisé par le sculpteur Paul Virieu. L’ensemble est inspiré de la cathédrale idéale selon Viollet-le-Duc. Le gros oeuvre est en pierre, tandis que les décors intérieurs ont été réalisés en ciment moulé, technique développé dans la région grenobloise au XIXe siècle. A l’intérieur, le décor a été réalisé par le peintre Monelli, d’après la chapelle des Jabobins d’Agen. De grandes toiles marouflées illustrent des thèmes liés à l’histoire de la ville ou de Saint-Bruno. Verrières dues au peintre-verrier Jules-Gaspar Gsell-Laurent. Mobilier néo-gothique.

Édouard l’écureuil, mascotte du lycée Herriot, s’est perdu dans le centre ancien de Voiron. Aidez-nous à le retrouver !Venez participer en famille au test grandeur nature d’un jeu de piste conçu par…