Atelier Affiche ton style Château Borély Marseille 8e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 8e Arrondissement

Atelier Affiche ton style

Du 07/07 au 25/08/2026 le mardi de 14h30 à 16h.

sauf les 14/07 et 11/08. Château Borély 132 Avenue Clot-Bey Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-07-07 14:30:00

fin : 2026-08-25 16:00:00

Date(s) :

2026-07-07

Atelier au Musée Borély Musée des Arts décoratifs, de la Faïence et de la Mode.

Pour tous ceux qui ne veulent pas choisir entre Art nouveau et Art déco !



Un atelier créatif invitant à composer le décor d’un paravent de poche sur ses deux faces, dans l’esprit de l’un sur un côté, dans l’esprit de l’autre au revers.



• Ado, adulte à partir de 16 ans

• Durée 1h30

• Sur réservation par courriel chateau-borely-musee@marseille.fr, dans la limite des places disponibles. .

Château Borély 132 Avenue Clot-Bey Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Workshop at Musée Borély Musée des Arts décoratifs, de la Faïence et de la Mode.

L’événement Atelier Affiche ton style Marseille 8e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-29 par Ville de Marseille