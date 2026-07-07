UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Marseille 8e Arrondissement

Atelier Affiche ton style Château Borély Marseille 8e Arrondissement

mardi 7 juillet 2026 · Château Borély · Marseille 8e Arrondissement

Informations pratiques

Début
mardi 7 juillet 2026
Fin
mardi 25 août 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
Château Borély
Adresse
132 Avenue Clot-Bey
Ville
13008 Marseille 8e Arrondissement
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif

Marseille 8e Arrondissement

Atelier Affiche ton style

Du 07/07 au 25/08/2026 le mardi de 14h30 à 16h.
sauf les 14/07 et 11/08. Château Borély 132 Avenue Clot-Bey Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-07-07 14:30:00
fin : 2026-08-25 16:00:00

Date(s) :
2026-07-07

Atelier au Musée Borély Musée des Arts décoratifs, de la Faïence et de la Mode.
Pour tous ceux qui ne veulent pas choisir entre Art nouveau et Art déco !

Un atelier créatif invitant à composer le décor d’un paravent de poche sur ses deux faces, dans l’esprit de l’un sur un côté, dans l’esprit de l’autre au revers.

• Ado, adulte à partir de 16 ans
• Durée 1h30
• Sur réservation par courriel chateau-borely-musee@marseille.fr, dans la limite des places disponibles.   .

Château Borély 132 Avenue Clot-Bey Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Workshop at Musée Borély Musée des Arts décoratifs, de la Faïence et de la Mode.

L’événement Atelier Affiche ton style Marseille 8e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-29 par Ville de Marseille

À voir aussi à Marseille 8e Arrondissement (Bouches-du-Rhône)