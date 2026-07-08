Visite animée Les routes de l’exotisme Château Borély Marseille 8e Arrondissement
jeudi 9 juillet 2026 · Château Borély · Marseille 8e Arrondissement
Informations pratiques
Marseille 8e Arrondissement
Visite animée Les routes de l’exotisme
Jeudi 9 juillet 2026 de 10h à 11h.
Jeudi 23 juillet 2026 de 10h à 11h.
Jeudi 6 août 2026 de 10h à 11h.
Jeudi 20 août 2026 de 10h à 11h. Château Borély 132 Avenue Clot-Bey Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 10:00:00
fin : 2026-08-06 11:00:00
Date(s) :
2026-07-09 2026-07-23 2026-08-06 2026-08-20
Visite animée pour le jeune public au Musée Borély Musée des Arts décoratifs, de la Faïence et de la Mode.Enfants
Embarque sur les bateaux des Compagnies européennes des Indes et vogue sur les routes maritimes du monde qui ramènera le premier les précieuses marchandises à la mode aux XVIIIe et XIXe s ?!
• Enfants de 8 à 12 ans
• Durée 1h
• Sur réservation par courriel à chateau-borely-musee@marseille.fr, dans la limite des places disponibles .
Château Borély 132 Avenue Clot-Bey Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
Guided tour for young visitors at the Borély Museum—Museum of Decorative Arts, Fashion, and Costume.
L’événement Visite animée Les routes de l’exotisme Marseille 8e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-29 par Ville de Marseille
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