Conférence Histoire du SAGA, un sous-marin né à Marseille Stade nautique municipal Florence Arthaud Marseille 8e Arrondissement

Marseille 8e Arrondissement

Conférence Histoire du SAGA, un sous-marin né à Marseille

Vendredi 10 juillet 2026 de 18h à 19h30.

Inscription obligatoire Voir créneaux disponibles dans le planning de réservation.

Vendredi 21 août 2026 de 18h à 19h30.

Inscription obligatoire Voir créneaux disponibles dans le planning de réservation. Stade nautique municipal Florence Arthaud 6 promenade Georges Pompidou Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 18:00:00

fin : 2026-08-21 19:30:00

Date(s) :

2026-07-10 2026-08-21

Le SAGA Le géant des profondeurs marseillais !Enfants

Une conférence donnée par Les compaganons du SAGA.



Né d’un rêve de Jacques-Yves Cousteau et finalisé par la COMEX en 1987, le SAGA (Sous-marin d’Assistance à Grande Autonomie) est le plus grand sous-marin civil au monde. Unique en son genre, il a été conçu pour repousser les limites de la conquête sous-marine. Pensé comme un laboratoire habitable et un véritable cracheur d’hommes en profondeur, il incarne une page méconnue mais fascinante de l’histoire maritime et technologique de Marseille. Ouvert à tout public à partir de 8 ans.



A noter Dans le cadre des Vendredis au Stade Nautique , des visites virtuelles du SAGA en réalité virtuelle sont organisées de 16 h à 18 h, juste avant la conférence (sur inscription).



Prolongez votre soirée Les Vendredis au Stade Nautique



À l’issue de votre activité, invitez famille et amis à prolonger l’expérience lors des Vendredis au Stade Nautique ! Ce rendez-vous convivial devient incontournable durant l’Été Marseillais. Le stade nautique Florence Arthaud vous ouvre ses portes de 16h30 à 22h 0.



Au programme



Activités pour tous sur terre comme à flot ;

Ambiance musicale et festive ;

Food trucks (sucrés et salés) pour le goûter, l’apéro ou un encas à partager en bord de mer, jusqu’au dernier rayon de soleil.





INFORMATIONS PRATIQUES



► Lieu de rendez-vous



Stade nautique Florence Arthaud

6 promenade Georges Pompidou 13008 Marseille

Parking le plus proche Parking QPARK P1 Palm Beach Forfait journée à 5,20 €

Transport en commun Bus 19 et/ou 83 Arrêt Stade Nautique

Mobilité douce Station Le Vélo disponible devant le stade, ainsi que des arceaux à vélos à disposition.



► Inscriptions



Les inscriptions pour chaque créneau ouvrent à J-15, soit 2 semaines avant.

Voir calendrier de réservation



► Le jour de votre activité

Heure de rendez-vous Nous vous donnons rendez-vous 15 minutes avant le début de votre séance à l’accueil du stade nautique (Bâtiment 3 Accueil ÉTÉ MARSEILLAIS / BIODIVERSITE )



Le Stade Nautique Florence Arthaud dispose d’infrastructures accessibles et adaptées à l’accueil de personnes en situation de handicap. Notre équipe est à votre disposition pour vous renseigner sur l’accessibilité des différentes activités proposées et prendre compte vos besoins spécifiques afin de vous accueillir dans les meilleures conditions. .

Stade nautique municipal Florence Arthaud 6 promenade Georges Pompidou Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 13 94 79 80 sensibilisation-mer@marseille.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

SAGA: The Giant of the Depths from Marseille!

L’événement Conférence Histoire du SAGA, un sous-marin né à Marseille Marseille 8e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-22 par Ville de Marseille