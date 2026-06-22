Visite virtuelle du sous-marin le SAGA Stade nautique municipal Florence Arthaud Marseille 8e Arrondissement

Marseille 8e Arrondissement

Visite virtuelle du sous-marin le SAGA

Vendredi 10 juillet 2026 de 16h à 18h.

Inscription obligatoire Voir créneaux disponibles dans le planning de réservation.

Vendredi 21 août 2026 de 16h à 18h.

Inscription obligatoire Voir créneaux disponibles dans le planning de réservation. Stade nautique municipal Florence Arthaud 6 promenade Georges Pompidou Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 16:00:00

fin : 2026-08-21 18:00:00

Date(s) :

2026-07-10 2026-08-21

Découvrez le SAGA le géant des profondeurs marseillaisEnfants

Plongez dans l’exploration du SAGA grâce à la réalité virtuelle, lors d’un atelier immersif unique.



Né d’un rêve de Jacques-Yves Cousteau et finalisé par la COMEX en 1987, le SAGA (Sous-marin d’Assistance à Grande Autonomie) est le plus grand sous-marin civil au monde.



Unique en son genre, il a été conçu pour repousser les limites de la conquête sous-marine. Pensé comme un laboratoire habitable et un véritable cracheur d’hommes en profondeur, il incarne une page méconnue mais fascinante de l’histoire maritime et technologique de Marseille.



Ce programme s’adresse à tout public à partir de 8 ans.



A noter Dans le cadre des Vendredis au Stade Nautique , une conférence sur l’histoire du SAGA sera organisée le même jour à partir de 18 h, dans la salle de conférence.



Prolongez votre soirée Les Vendredis au Stade Nautique



À l’issue de votre visite, invitez famille et amis à prolonger l’expérience lors des Vendredis au Stade Nautique ! Ce rendez-vous convivial devient incontournable durant l’Été Marseillais. Le Stade Nautique Florence Arthaud vous ouvre ses portes de 16 h 30 à 22 h 30.



Au programme



Activités pour tous sur terre comme à flot ;

Ambiance musicale et festive ;

Food trucks (sucrés et salés) pour le goûter, l’apéro ou un encas à partager en bord de mer, jusqu’au dernier rayon de soleil.



INFORMATIONS PRATIQUES



► Lieu de rendez-vous



Stade nautique Florence Arthaud

6 promenade Georges Pompidou 13008 Marseille

Parking le plus proche Parking QPARK P1 Palm Beach Forfait journée à 5,20 €

Transport en commun Bus 19 et/ou 83 Arrêt Stade Nautique

Mobilité douce Station Le Vélo disponible devant le stade, ainsi que des arceaux à vélos à disposition.



► Inscriptions



Les inscriptions pour chaque créneau ouvrent à J-7, soit une semaine avant.

Voir calendrier de réservation



► Le jour de votre activité

Heure de rendez-vous Nous vous donnons rendez-vous 15 minutes avant le début de votre séance à l’accueil du Stade Nautique (Bâtiment 3 Accueil ÉTÉ MARSEILLAIS / BIODIVERSITE )



Le Stade Nautique Florence Arthaud dispose d’infrastructures accessibles et adaptées à l’accueil de personnes en situation de handicap. Notre équipe est à votre disposition pour vous renseigner sur l’accessibilité des différentes activités proposées et prendre compte vos besoins spécifiques afin de vous accueillir dans les meilleures conditions. .

Stade nautique municipal Florence Arthaud 6 promenade Georges Pompidou Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 13 94 79 80 sensibilisation-mer@marseille.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover the SAGA: Marseille’s giant of the deep

L’événement Visite virtuelle du sous-marin le SAGA Marseille 8e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-22 par Ville de Marseille