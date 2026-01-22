Atelier ampoule enchantée Place Sainte-Croix Loudun
Place Sainte-Croix Collégiale Sainte-Croix Loudun Vienne
Cette exposition proposées par dix-huit artistes singuliers vous entraîne à la découverte d’univers riches remplis de liberté.
Des ateliers enfants et familles sur l’art du recyclage A partir de 8 ans .
Place Sainte-Croix Collégiale Sainte-Croix Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 98 62 00
