Atelier Âniers Junior Baugy
Atelier Âniers Junior Baugy mardi 21 avril 2026.
Baugy
Atelier Âniers Junior
Route de la Garenne Baugy Cher
Tarif : 15 – 15 – 30 EUR
15
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-21 14:30:00
fin : 2026-04-21 16:00:00
Date(s) :
2026-04-21 2026-04-24
Initiez vos enfants au monde des ânes avec un atelier ludique et pédagogique à la ferme de Baugy.
La ferme pédagogique de La Garenne à Baugy vous propose un atelier Âniers junior destiné aux enfants à partir de 6 ans. Encadrés en petits groupes, les participants découvrent les ânes Grand Noir du Berry à travers des activités ludiques et éducatives rencontre avec l’animal, brossage et exercices de maniabilité en main. Organisé les mardis 21 avril et vendredis 24 avril de 14h30 à 16h, cet atelier permet aux enfants une immersion au cœur de la vie à la ferme, favorisant le contact avec l’animal et l’apprentissage en pleine nature. Réservation obligatoire. 15 .
Route de la Garenne Baugy 18800 Cher Centre-Val de Loire +33 6 84 76 21 71 lafermeauxanesduberry@gmail.com
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English :
Introduce your children to the world of donkeys with a fun and educational workshop at the Baugy farm.
L’événement Atelier Âniers Junior Baugy a été mis à jour le 2026-04-11 par OT BOURGES
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