Baugy

Atelier Âniers Junior

Route de la Garenne Baugy Cher

Tarif : 15 – 15 – 30 EUR

15

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-21 14:30:00

fin : 2026-04-21 16:00:00

Date(s) :

2026-04-21 2026-04-24

Initiez vos enfants au monde des ânes avec un atelier ludique et pédagogique à la ferme de Baugy.

La ferme pédagogique de La Garenne à Baugy vous propose un atelier Âniers junior destiné aux enfants à partir de 6 ans. Encadrés en petits groupes, les participants découvrent les ânes Grand Noir du Berry à travers des activités ludiques et éducatives rencontre avec l’animal, brossage et exercices de maniabilité en main. Organisé les mardis 21 avril et vendredis 24 avril de 14h30 à 16h, cet atelier permet aux enfants une immersion au cœur de la vie à la ferme, favorisant le contact avec l’animal et l’apprentissage en pleine nature. Réservation obligatoire. 15 .

Route de la Garenne Baugy 18800 Cher Centre-Val de Loire +33 6 84 76 21 71 lafermeauxanesduberry@gmail.com

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English :

Introduce your children to the world of donkeys with a fun and educational workshop at the Baugy farm.

L’événement Atelier Âniers Junior Baugy a été mis à jour le 2026-04-11 par OT BOURGES