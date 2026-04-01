Baugy

Visite Expliquée de La Ferme

Route de la Garenne Baugy Cher

Tarif : 15 – 15 – 30 EUR

15

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-23 17:30:00

fin : 2026-04-23 19:00:00

Date(s) :

2026-04-23

Découvrez les coulisses d’une ferme pédagogique lors d’une visite commentée en famille, au contact des ânes Grand Noir du Berry.

La ferme pédagogique de La Garenne à Baugy vous ouvre ses portes pour une visite expliquée à la découverte de la vie à la ferme et de ses activités. Cette animation en famille permet d’en apprendre davantage sur l’environnement agricole, les animaux présents sur le site et notamment les ânes Grand Noir du Berry. Proposée jeudi 23 avril de 17h30 à 19h, cette visite gratuite s’adresse particulièrement aux enfants à partir de 8 ans. Réservation obligatoire. 15 .

Route de la Garenne Baugy 18800 Cher Centre-Val de Loire +33 6 84 76 21 71 lafermeauxanesduberry@gmail.com

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English :

Take a behind-the-scenes look at an educational farm during a guided tour for the whole family, in contact with the Grand Noir du Berry donkeys.

L’événement Visite Expliquée de La Ferme Baugy a été mis à jour le 2026-04-13 par OT BOURGES