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Atelier Apprenti scribe Musée Royan

Atelier Apprenti scribe Musée Royan mercredi 2 septembre 2026.

Lieu
Musée
Adresse
31 avenue de Paris
Ville
17200 Royan
Département
Charente-Maritime
Début
mercredi 2 septembre 2026
Fin
mercredi 2 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Tarif
7 7 7

Royan

Atelier Apprenti scribe

Musée 31 avenue de Paris Royan Charente-Maritime

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-02 10:00:00
fin : 2026-09-02

Date(s) :
2026-09-02

Après avoir découvert les collections archéologiques du musée, les enfants se mettent dans la peau d’un scribe pour réaliser leur propre tablette en terre.
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Musée 31 avenue de Paris Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 38 85 96  musee@mairie-royan.fr

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English :

After exploring the museum’s archaeological collections, the children step into the shoes of a scribe to create their own clay tablet.

L’événement Atelier Apprenti scribe Royan a été mis à jour le 2026-06-19 par Mairie de Royan

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