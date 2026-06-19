Atelier Apprenti scribe Musée Royan

Royan

Atelier Apprenti scribe

Musée 31 avenue de Paris Royan Charente-Maritime

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-02 10:00:00

fin : 2026-09-02

Date(s) :

2026-09-02

Après avoir découvert les collections archéologiques du musée, les enfants se mettent dans la peau d’un scribe pour réaliser leur propre tablette en terre.

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Musée 31 avenue de Paris Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 38 85 96 musee@mairie-royan.fr

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English :

After exploring the museum’s archaeological collections, the children step into the shoes of a scribe to create their own clay tablet.

L’événement Atelier Apprenti scribe Royan a été mis à jour le 2026-06-19 par Mairie de Royan