Atelier Apprenti scribe Musée Royan
Atelier Apprenti scribe Musée Royan mercredi 2 septembre 2026.
Royan
Atelier Apprenti scribe
Musée 31 avenue de Paris Royan Charente-Maritime
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-02 10:00:00
fin : 2026-09-02
Date(s) :
2026-09-02
Après avoir découvert les collections archéologiques du musée, les enfants se mettent dans la peau d’un scribe pour réaliser leur propre tablette en terre.
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Musée 31 avenue de Paris Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 38 85 96 musee@mairie-royan.fr
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English :
After exploring the museum’s archaeological collections, the children step into the shoes of a scribe to create their own clay tablet.
L’événement Atelier Apprenti scribe Royan a été mis à jour le 2026-06-19 par Mairie de Royan
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