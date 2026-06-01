Castries

ATELIER AQUARELLE AU JARDIN DES COULEURS À CUEILLIR

1790 Route de Fontmarie Castries Hérault

Tarif : 22 – 22 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Atelier Aquarelle au jardin Des couleurs à cueillir

9h30 à 11h30 • Sam 6 JUIN

Atelier Aquarelle au jardin Des couleurs à cueillir

9h30 à 11h30 • Sam 6 JUIN

Rejoignez-nous pour un atelier d’initiation à l’aquarelle qui se déroulera au cœur de La Cueillette Fontmarie, un lieu propice à l’observation, à la création et au ralentissement. L’idée n’est pas de savoir peindre, mais d’entrer dans une exploration sensible de la couleur, entre aquarelle et pigments végétaux.

Sur réservation .

1790 Route de Fontmarie Castries 34160 Hérault Occitanie camille.dechamps@oasisfontmarie.fr

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English :

Watercolor workshop in the garden: Picking colors

9:30 am to 11:30 am ? Sat JUNE 6

L’événement ATELIER AQUARELLE AU JARDIN DES COULEURS À CUEILLIR Castries a été mis à jour le 2026-06-01 par 34 OT MONTPELLIER