Atelier Aquarelle avec Martine Manufactory Le Havre
jeudi 3 septembre 2026 · Manufactory · Le Havre
Informations pratiques
Le Havre
Atelier Aquarelle avec Martine
Manufactory 115 Rue Richelieu Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-03 14:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-03 2026-09-11 2026-09-17 2026-09-19 2026-09-25
Exprimez votre créativité avec Manufactory !
Rejoignez-nous pour un atelier avec Martine qui vous présentera des techniques d’aquarelle dans une ambiance conviviale et inspirante.
Pour les adultes
Durée 2h
Réservation obligatoire, nombre de place limité .
Manufactory 115 Rue Richelieu Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 13 69 97 manufactory@orange.fr
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English : Atelier Aquarelle avec Martine
L’événement Atelier Aquarelle avec Martine Le Havre a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
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