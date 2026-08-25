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AGENDA · Le Havre

Atelier Aquarelle avec Martine Manufactory Le Havre

jeudi 3 septembre 2026 · Manufactory · Le Havre

Informations pratiques

Début
jeudi 3 septembre 2026
Fin
jeudi 3 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Manufactory
Adresse
115 Rue Richelieu
Ville
76600 Le Havre
Département
Seine-Maritime
Tarif

Le Havre

Atelier Aquarelle avec Martine

Manufactory 115 Rue Richelieu Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-03 14:00:00
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-03 2026-09-11 2026-09-17 2026-09-19 2026-09-25

Exprimez votre créativité avec Manufactory !
Rejoignez-nous pour un atelier avec Martine qui vous présentera des techniques d’aquarelle dans une ambiance conviviale et inspirante.

Pour les adultes
Durée 2h
Réservation obligatoire, nombre de place limité   .

Manufactory 115 Rue Richelieu Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 13 69 97  manufactory@orange.fr

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English : Atelier Aquarelle avec Martine

L’événement Atelier Aquarelle avec Martine Le Havre a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie

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