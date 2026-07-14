Atelier Aquarelle Rue des Tamaris Biscarrosse

Informations pratiques

Biscarrosse

Atelier Aquarelle

Rue des Tamaris Fusion Café Yoga 240 av. de la plage Biscarrosse Landes

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 14:00:00

fin : 2026-07-21 17:00:00

Date(s) :

2026-07-14 2026-07-21 2026-07-28

Réalise une aquarelle d’été.

Viens découvrir (ou redécouvrir) l’aquarelle lors d’un atelier accessible à tous, même si tu n’as jamais peint de ta vie. Ici, pas de pression tu crées à ton rythme, dans une ambiance détendue et inspirante.

EMMA te présente les techniques, la gestion de l’eau et des couleurs pour que tu puisses ensuite peindre ta création.

Tu pourras choisir parmi 3 modèles d’aquarelle imaginés et dessinés par moi, ainsi que 2 modèles spécialement pensés pour les enfants.

Tout le matériel est fourni

Accessible à tous les niveaux / à tous

Adultes & enfants

Arrivée libre entre 14h et 17h pour un atelier qui dure 1h.

Paiement directement sur place auprès de l’intervenant en espèce ou via Paylib .

Rue des Tamaris Fusion Café Yoga 240 av. de la plage Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 34 41 47 33 fusioncoffeeshop@gmail.com

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English : Atelier Aquarelle

L’événement Atelier Aquarelle Biscarrosse a été mis à jour le 2026-07-13 par OT Grands Lacs