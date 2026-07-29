Atelier aquarelle Larrau
mardi 25 août 2026 · Larrau
Informations pratiques
Larrau
Atelier aquarelle
Chalets d’Iraty Larrau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-25 10:00:00
fin : 2026-08-25 12:30:00
Date(s) :
2026-08-25
Guillermo, dessinateur et aquarelliste passionné, vous invite à un atelier à Iraty, en Soule.
Il propose, à travers cette initiation accessible aux débutants comme aux curieux, d’expérimenter les couleurs, les formes et la lumière pour exercer son regard artistique et sensible sur le monde. Le matériel est fourni afin de permettre à chacun de vivre pleinement cette expérience créative, dans une atmosphère conviviale et inspirante. À partir de 8 ans. Sur Inscription. .
Chalets d’Iraty Larrau 64560 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 02 37
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English : Atelier aquarelle
L’événement Atelier aquarelle Larrau a été mis à jour le 2026-07-26 par Office de Tourisme Pays Basque
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