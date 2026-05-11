Atelier Aquarelle Calice & Mandibule Le Havre

Le Havre

Atelier Aquarelle

Calice & Mandibule 16 Rue de Paris Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 15:00:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Aurélie, autrice du superbe ouvrage Flou et fleurs à l’aquarelle ( édition Mango) vous propose un atelier tout en douceur et subtilité.

Durant 2h30, Aurélie vous embarque dans son univers poétique et coloré.

Si vous êtes débutant.e, elle vous donnera les clés pour vous lancer en aquarelle, comprendre les couleurs et maîtriser les techniques de base.

Si vous pratiquez déjà, vous pourrez profiter de ses conseils et de son expérience d’aquarelliste professionnelle pour aller plus loin dans votre pratique.

Accessible à partir de 10 ans

Tout le matériel est fourni

Réservation obligatoire .

Calice & Mandibule 16 Rue de Paris Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 6 02 22 18 48 contact@calice-mandibule.fr

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English : Atelier Aquarelle

L’événement Atelier Aquarelle Le Havre a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie