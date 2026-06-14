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Atelier aquarelle Les Ateliers de la Ville en Bois Nantes

Atelier aquarelle Les Ateliers de la Ville en Bois Nantes

Atelier aquarelle Les Ateliers de la Ville en Bois Nantes samedi 20 juin 2026.

Lieu : Les Ateliers de la Ville en Bois

Adresse : 21 rue de la Ville en Bois, Nantes

Ville : 44100 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 17:00

Tarif : Prix libre - 10 € minimum

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-20 17:00 – 18:30
Gratuit : non Prix libre – 10 € minimum Adulte, Etudiant, Senior 

Lors du festival Xylopolis #9 à la Ville en Bois, de nombreuses activités sont prévues, notamment un atelier aquarelle avec Anne Brisse, dans lequel elle vous propose de revoir les principaux concepts de l’aquarelle et de les appliquer ensemble à des dessins de fleurs.

Les Ateliers de la Ville en Bois Nantes 44100
https://www.helloasso.com/associations/la-ville-en-bois/evenements/festival-xylopolis-9-last-but-not-least


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