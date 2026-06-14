Atelier aquarelle Les Ateliers de la Ville en Bois Nantes
Atelier aquarelle Les Ateliers de la Ville en Bois Nantes samedi 20 juin 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-06-20 17:00 – 18:30
Gratuit : non Prix libre – 10 € minimum Adulte, Etudiant, Senior
Lors du festival Xylopolis #9 à la Ville en Bois, de nombreuses activités sont prévues, notamment un atelier aquarelle avec Anne Brisse, dans lequel elle vous propose de revoir les principaux concepts de l’aquarelle et de les appliquer ensemble à des dessins de fleurs.
Les Ateliers de la Ville en Bois Nantes 44100
https://www.helloasso.com/associations/la-ville-en-bois/evenements/festival-xylopolis-9-last-but-not-least
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