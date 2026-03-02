Atelier aquarium Port de La Turballe La Turballe

Atelier aquarium

Port de La Turballe Musée Maison de la pêche La Turballe Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-09 11:00:00

fin : 2026-04-30 12:00:00

Date(s) :

2026-04-09 2026-04-16 2026-04-23 2026-04-30

Des galets décorés, des algues de formes bizarres, des coquillages, du sable… et des poissons qui nagent parmi le tout ! Fabriquez votre aquarium, les enfants peuvent amener leurs propres trouvailles pour l’aménager. A partir de 7 ans .

Port de La Turballe Musée Maison de la pêche La Turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 24 34 44 contact@labaule-guerande.com

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English :

L’événement Atelier aquarium La Turballe a été mis à jour le 2026-03-12 par ADT44