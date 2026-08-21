Atelier Archéologie et alimentation, Medialudothèque La Rotonde, Moissy-Cramayel

Informations pratiques

Atelier Archéologie et alimentation Samedi 3 octobre, 14h00 Medialudothèque La Rotonde Seine-et-Marne

Atelier limité à 10 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T15:30:00+02:00

Fin : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T15:30:00+02:00

Cet atelier plonge les enfants dans la peau de véritables archéologues chargés de reconstituer un repas du passé.

À partir de bacs de fouille, ils tamisent la terre pour retrouver des graines, des restes végétaux et des fragments d’amphores. Ils observent ensuite ces indices à la loupe pour les identifier et les classer.

Grâce à la reconstitution des amphores et à leur typologie, ils découvrent quelles denrées étaient stockées et consommées.

En croisant ces données avec la carpologie, ils reconstruisent un repas antique cohérent.

L’objectif est de comprendre comment les archéologues interprètent le passé à partir de fragments.

Medialudothèque La Rotonde 109 rue du Jacquet, 77550 Moissy-Cramayel Moissy-Cramayel 77550 Seine-et-Marne Île-de-France 0160605006 https://reseaumediatheques.grandparissud.fr https://www.facebook.com/profile.php?id=61573820801309 [{« type »: « phone », « value »: « 01 60 60 50 06 »}] La Ludothèque de Moissy-Cramayel propose un large choix de jeux et jouets pour toute.s

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