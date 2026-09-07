Visite guidée des lieux insolites de Moissy-Cramayel, Ferme de Cramayel, Moissy-Cramayel

Informations pratiques

Visite guidée des lieux insolites de Moissy-Cramayel Dimanche 20 septembre, 11h00 Ferme de Cramayel Seine-et-Marne

Prévoir de l’eau et des chaussures de marche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T13:00:00+02:00

Pour les Journées européennes du patrimoine 2026, partez à la rencontre de lieux insolites de la commune de Moissy-Cramayel, au cours d’une visite guidée à plusieurs voix.

De la ferme de Cramayel à la Rotonde en passant par la ferme de Noisement et l’ancienne distillerie, parcourez un tronçon d’espace et d’histoire en compagnie d’une guide-conférencière et de plusieurs témoins qui vous raconteront leurs histoires.

Ferme de Cramayel ferme de cramayel, moissy-cramayel Moissy-Cramayel 77550 Seine-et-Marne Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « patrimoine@grandparissud.fr »}, {« type »: « email », « value »: « culture@moissy-cramayel.fr »}]

Pour les Journées européennes du patrimoine 2026, partez à la rencontre de lieux insolites de la commune de Moissy-Cramayel, au cours d’une visite guidée à plusieurs voix.

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