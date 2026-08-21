Visite guidée du bassin de la Motte, Bassin de la Motte, Moissy-Cramayel

Informations pratiques

Visite guidée du bassin de la Motte Samedi 19 septembre, 09h00, 10h00, 11h00, 12h00, 14h00, 15h00, 16h00 Bassin de la Motte Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

A l’occasion des Journées européennes du patrimoine, découvrez le Bassins de la mode, sous gestion de la Régie Eau Grand Paris Sud.

Bassin de la Motte 564, rue de la Motte 77550 Moissy-Cramayel Moissy-Cramayel 77127 Seine-et-Marne Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 06 11 91 60 30 »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 12 19 22 72 »}]

A l’occasion des Journées européennes du patrimoine, découvrez le Bassins de la mode, sous gestion de la Régie Eau Grand Paris Sud.

© Grand Paris Sud