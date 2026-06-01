Atelier Archéomaquette par les archéologues de l’Inrap, Village de l’archéologie, Paris

Atelier Archéomaquette par les archéologues de l’Inrap 12 – 14 juin Village de l’archéologie Paris

VENDREDI : RÉSERVÉ AUX SCOLAIRES

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-12T10:00:00+02:00 – 2026-06-12T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-14T11:00:00+02:00 – 2026-06-14T19:00:00+02:00

Les archéologues de l’Inrap présenteront l’archéologie préventive avec l’archéomaquette. Cet outil de médiation permet de découvrir de façon ludique les étapes d’un chantier de fouilles, du projet d’aménagement à l’interprétation des données scientifiques. Remontez ainsi le temps pour découvrir les différentes couches du sol et comprendre comment l’archéologie contribue à la sauvegarde du patrimoine.

Village de l’archéologie place de la Bastille 75004 Paris Paris 75004 Quartier de l’Arsenal Paris Île-de-France 33 1 40 08 80 00 http://journees-archeologie.eu

Les archéologues de l’Inrap présenteront l’archéologie préventive avec l’archéomaquette. Cet outil de médiation permet de découvrir de façon ludique les étapes d’un chantier de fouilles, du projet à…

© Blandine Tixier, Inrap