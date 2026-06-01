Atelier Archéomaquette par les archéologues de l’Inrap, Village de l’archéologie, Paris
Atelier Archéomaquette par les archéologues de l’Inrap, Village de l’archéologie, Paris vendredi 12 juin 2026.
Atelier Archéomaquette par les archéologues de l’Inrap 12 – 14 juin Village de l’archéologie Paris
VENDREDI : RÉSERVÉ AUX SCOLAIRES
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-12T10:00:00+02:00 – 2026-06-12T12:00:00+02:00
Fin : 2026-06-14T11:00:00+02:00 – 2026-06-14T19:00:00+02:00
Les archéologues de l’Inrap présenteront l’archéologie préventive avec l’archéomaquette. Cet outil de médiation permet de découvrir de façon ludique les étapes d’un chantier de fouilles, du projet d’aménagement à l’interprétation des données scientifiques. Remontez ainsi le temps pour découvrir les différentes couches du sol et comprendre comment l’archéologie contribue à la sauvegarde du patrimoine.
Village de l’archéologie place de la Bastille 75004 Paris Paris 75004 Quartier de l’Arsenal Paris Île-de-France 33 1 40 08 80 00 http://journees-archeologie.eu
Les archéologues de l’Inrap présenteront l’archéologie préventive avec l’archéomaquette. Cet outil de médiation permet de découvrir de façon ludique les étapes d’un chantier de fouilles, du projet à…
© Blandine Tixier, Inrap
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