Larrau

Atelier argile

Chalets d’Iraty Larrau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18 09:30:00

fin : 2026-08-18 12:00:00

Date(s) :

2026-08-18

Raphaëelle Daguier propose des ateliers de modelage pensés comme des moments de partage, de créativité et de reconnexion à la matière. Ces pauses créatives sont idéales pour vivre un moment ludique en famille, avec des enfants, ou simplement pour s’accorder un temps de détente, de liberté et de connexion à soi et à son environnement.

À partir de 8 ans. Sur Inscription. .

Chalets d’Iraty Larrau 64560 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 51 28

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English : Atelier argile

L’événement Atelier argile Larrau a été mis à jour le 2026-06-08 par Office de Tourisme Pays Basque