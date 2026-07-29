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Respirer, ressentir, s’apaiser D19 Larrau

lundi 17 août 2026 · D19 · Larrau

Respirer, ressentir, s’apaiser D19 Larrau

Informations pratiques

Début
lundi 17 août 2026
Fin
lundi 17 août 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
D19
Adresse
Chalets d'Iraty
Ville
64560 Larrau
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
18 18 Tarif de base plein tarif

Larrau

Respirer, ressentir, s’apaiser

D19 Chalets d’Iraty Larrau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 18 – 18 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-17 10:00:00
fin : 2026-08-17 12:00:00

Date(s) :
2026-08-17

Catherine vous propose un atelier bien-être à Iraty, en Soule.
Elle accompagne les personnes en quête d’équilibre, de sérénité et de mieux-être. Cette expérience vous invite à ralentir et à vous reconnecter à l’instant présent dans un cadre naturel apaisant. À travers des pratiques simples de respiration, d’attention, de mouvement et de connexion au vivant, vous découvrirez des outils concrets pour retrouver un équilibre durable et cultiver davantage de paix intérieure. Prévoir tapis et coussin dans la mesure du possible. L’atelier est accessible à partir de 15 ans. Sur inscription.   .

D19 Chalets d’Iraty Larrau 64560 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 02 37 

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English : Respirer, ressentir, s’apaiser

L’événement Respirer, ressentir, s’apaiser Larrau a été mis à jour le 2026-07-26 par Office de Tourisme Pays Basque

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