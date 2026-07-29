Respirer, ressentir, s’apaiser D19 Larrau

Informations pratiques

Larrau

Respirer, ressentir, s’apaiser

D19 Chalets d’Iraty Larrau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 18 – 18 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-17 10:00:00

fin : 2026-08-17 12:00:00

Date(s) :

2026-08-17

Catherine vous propose un atelier bien-être à Iraty, en Soule.

Elle accompagne les personnes en quête d’équilibre, de sérénité et de mieux-être. Cette expérience vous invite à ralentir et à vous reconnecter à l’instant présent dans un cadre naturel apaisant. À travers des pratiques simples de respiration, d’attention, de mouvement et de connexion au vivant, vous découvrirez des outils concrets pour retrouver un équilibre durable et cultiver davantage de paix intérieure. Prévoir tapis et coussin dans la mesure du possible. L’atelier est accessible à partir de 15 ans. Sur inscription. .

D19 Chalets d’Iraty Larrau 64560 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 02 37

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English : Respirer, ressentir, s’apaiser

L’événement Respirer, ressentir, s’apaiser Larrau a été mis à jour le 2026-07-26 par Office de Tourisme Pays Basque