Atelier Art floral Place du 8 Mai 1945 Luxeuil-les-Bains

Luxeuil-les-Bains

Atelier Art floral

Place du 8 Mai 1945 Centre social et culturel Georges Taiclet Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

Tarif : 40 – 40 – 40 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-28 17:00:00

fin : 2026-05-28 19:00:00

Date(s) :

2026-05-28

Envie de laisser parler votre créativité et de repartir avec votre propre composition floral ?

Participez à un atelier de 2h animé par une professionnelle et découvrez les techniques de l’art floral dans une ambiance conviviale et inspirante.

Tarif 40€

Matériaux fournis.

Inscription obligatoire par téléphone ou dans les accueil de nos centres sociaux.

Que vous soyez débutant ou passionné, venez partager un moment créatif et nature ! .

Place du 8 Mai 1945 Centre social et culturel Georges Taiclet Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 62 27 62 93

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English : Atelier Art floral

L’événement Atelier Art floral Luxeuil-les-Bains a été mis à jour le 2026-04-23 par OFFICE DE TOURISME DE LUXEUIL-LES-BAINS VOSGES DU SUD