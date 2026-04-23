Atelier Art floral Place du 8 Mai 1945 Luxeuil-les-Bains
Atelier Art floral Place du 8 Mai 1945 Luxeuil-les-Bains jeudi 28 mai 2026.
Luxeuil-les-Bains
Atelier Art floral
Place du 8 Mai 1945 Centre social et culturel Georges Taiclet Luxeuil-les-Bains Haute-Saône
Tarif : 40 – 40 – 40 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-28 17:00:00
fin : 2026-05-28 19:00:00
Date(s) :
2026-05-28
Envie de laisser parler votre créativité et de repartir avec votre propre composition floral ?
Participez à un atelier de 2h animé par une professionnelle et découvrez les techniques de l’art floral dans une ambiance conviviale et inspirante.
Tarif 40€
Matériaux fournis.
Inscription obligatoire par téléphone ou dans les accueil de nos centres sociaux.
Que vous soyez débutant ou passionné, venez partager un moment créatif et nature ! .
Place du 8 Mai 1945 Centre social et culturel Georges Taiclet Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 62 27 62 93
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English : Atelier Art floral
L’événement Atelier Art floral Luxeuil-les-Bains a été mis à jour le 2026-04-23 par OFFICE DE TOURISME DE LUXEUIL-LES-BAINS VOSGES DU SUD
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