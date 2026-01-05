Nuit des Musées à Luxeuil-les-Bains Luxeuil-les-Bains
Découvrez les musées de Luxeuil-les-Bains by night !
De 17h à 23h, poussez les portes des musées luxoviens et de la basilique Saint-Pierre-et-Saint-Paul.
Programme en cours.
Informations au 03 84 40 06 41 et sur www.ecclesia-luxeuil.fr .
Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 40 06 41 tourisme@luxeuil-vosges-sud.fr
