Nuit des Musées à Luxeuil-les-Bains

Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

Début : 2026-05-23 17:00:00

fin : 2026-05-23 23:00:00

2026-05-23

Découvrez les musées de Luxeuil-les-Bains by night !

De 17h à 23h, poussez les portes des musées luxoviens et de la basilique Saint-Pierre-et-Saint-Paul.

Programme en cours.

Informations au 03 84 40 06 41 et sur www.ecclesia-luxeuil.fr .

Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 40 06 41 tourisme@luxeuil-vosges-sud.fr

