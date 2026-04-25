Conférence : Burgundia Scripta Merovingica, sur les traces de l’écrit dans la Burgondie mérovingienne, Musée de la Tour des Échevins, Luxeuil-les-Bains

Conférence : Burgundia Scripta Merovingica, sur les traces de l’écrit dans la Burgondie mérovingienne Samedi 23 mai, 18h00 Musée de la Tour des Échevins Haute-Saône

Gratuit. 2e étage du musée de la Tour des Échevins.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T19:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T19:30:00+02:00

Aurélia Bully, historienne médiéviste, APAHJ, chercheuse associée UMR ARTEHIS 6298, et Dominique Barbet-Massin, historienne médiéviste, chercheuse associée UMR ARTEHIS 6298, présentent le projet Burgundia Scripta Merovingica, dont l’objectif est l’étude des manuscrits et supports de l’écrit de la Burgondie mérovingienne.

Musée de la Tour des Échevins Rue Victor Genoux, 70300 Luxeuil-les-Bains, France Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté 0384400007 https://www.ville-luxeuil-les-bains.fr/musees.htm https://www.facebook.com/otluxeuil;https://www.instagram.com/luxeuil_vosges_du_sud/ Ensemble de stèles funéraires du Ier au IIIe siècles de notre ère, ensemble unique en Franche-Comté. Ex-voto d’époque gauloise découverts en 1865, à l’emplacement des sources thermales, ils témoignent d’un culte rendu aux divinités liées aux sources thermales ; céramique sigillée, vaisselle de luxe d’époque gallo-romaine, en partie fabriquée dans l’atelier luxovien. Peintures et dessins de Jules Adler et des peintures fin XIXe début XXe siècle. Du haut des 146 marches, panorama extraordinaire sur les massifs du Jura et des Vosges. Ouverture exceptionnelle pour la Nuit européenne des musées.

De juin à septembre inclus : ouverture du jeudi au lundi de 14h à 18h.

En mai et octobre : ouverture les mardis de 14h à 18h.

Aurélia Bully, historienne médiéviste, APAHJ, chercheuse associée UMR ARTEHIS 6298, et Dominique Barbet-Massin, historienne médiéviste, chercheuse associée UMR ARTEHIS 6298, présentent le projet dont…

© OT Luxeuil-les-Bains, Vosges du Sud