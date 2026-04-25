La classe, l’œuvre !, Musée de la Tour des Échevins, Luxeuil-les-Bains

La classe, l’œuvre ! Samedi 23 mai, 16h00 Musée de la Tour des Échevins Haute-Saône

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T16:00:00+02:00 – 2026-05-23T17:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T16:00:00+02:00 – 2026-05-23T17:30:00+02:00

En ouverture de la Nuit européenne des musées, les élèves de la classe de CE2 de l’école du Bois de la Dame de Luxeuil-les-Bains vous présentent leur travail de calligraphie et d’enluminure, inspiré des manuscrits médiévaux de l’exposition « Trésors d’abbayes ».

Musée de la Tour des Échevins Rue Victor Genoux, 70300 Luxeuil-les-Bains, France Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté 0384400007 https://www.ville-luxeuil-les-bains.fr/musees.htm https://www.facebook.com/otluxeuil;https://www.instagram.com/luxeuil_vosges_du_sud/ Ensemble de stèles funéraires du Ier au IIIe siècles de notre ère, ensemble unique en Franche-Comté. Ex-voto d’époque gauloise découverts en 1865, à l’emplacement des sources thermales, ils témoignent d’un culte rendu aux divinités liées aux sources thermales ; céramique sigillée, vaisselle de luxe d’époque gallo-romaine, en partie fabriquée dans l’atelier luxovien. Peintures et dessins de Jules Adler et des peintures fin XIXe début XXe siècle. Du haut des 146 marches, panorama extraordinaire sur les massifs du Jura et des Vosges. Ouverture exceptionnelle pour la Nuit européenne des musées.

De juin à septembre inclus : ouverture du jeudi au lundi de 14h à 18h.

En mai et octobre : ouverture les mardis de 14h à 18h.

En ouverture de la Nuit européenne des musées, les élèves de la classe de CE2 de l’école du Bois de la Dame de Luxeuil-les-Bains vous présentent leur travail de calligraphie et d’enluminure, inspiré…

© OT Luxeuil-les-Bains, Vosges du Sud