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Atelier art plastique Association Artichaut Moulins

Atelier art plastique Association Artichaut Moulins vendredi 1 mai 2026.

Lieu : Association Artichaut

Adresse : 1 rue Bréchimbault

Ville : 03000 Moulins

Département : Allier

Début : vendredi 1 mai 2026

Fin : vendredi 1 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 20 Non adhérents

Moulins

Atelier art plastique

Association Artichaut 1 rue Bréchimbault Moulins Allier

Tarif : – – 20 EUR

Non adhérents

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 10:00:00
fin : 2026-05-01 12:00:00

Date(s) :
2026-05-01 2026-05-30

Les atliers se passent au sein du locale de l’association Artichaut .
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Association Artichaut 1 rue Bréchimbault Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 12 70 63 39  artichautcestnous@gmail.com

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English :

Workshops take place at the local Artichaut association.

L’événement Atelier art plastique Moulins a été mis à jour le 2026-04-27 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région

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