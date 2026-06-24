Atelier Artis animé par Claire Amossé Pôle artistique de l’Etang Neuf Saint-Connan
Atelier Artis animé par Claire Amossé Pôle artistique de l’Etang Neuf Saint-Connan samedi 4 juillet 2026.
Saint-Connan
Atelier Artis animé par Claire Amossé
Pôle artistique de l’Etang Neuf Lieu-dit L’Étang Neuf Saint-Connan Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 10:00:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Claire Amossé vous propose de découvrir ou d’approfondir votre expérience de la création artistique en explorant de manière très variée toutes les potentialités des techniques (dessin, peinture, photo, sculpture, fabrications diverses…), d’élargir vos connaissances de l’art classique ou contemporain en observant la pratique des artistes et les œuvres autour des questions essentielles de la création artistique la représentation du réel, la couleur, l’espace, la narration ou l’expressivité de chacun.
Org. Pôle artistique de l’Etang Neuf .
Pôle artistique de l’Etang Neuf Lieu-dit L’Étang Neuf Saint-Connan 22480 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 47 17 66
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English :
L’événement Atelier Artis animé par Claire Amossé Saint-Connan a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de tourisme du Kreiz Breizh
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