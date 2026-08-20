Atelier artistique « Composition(s) », Médiathèque André Malraux de Tourcoing, Tourcoing

Informations pratiques

Atelier artistique « Composition(s) » Samedi 3 octobre, 15h00 Médiathèque André Malraux de Tourcoing Nord

Entrée libre, tout public à partir 8 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T15:00:00+02:00 – 2026-10-03T19:30:00+02:00

Fin : 2026-10-03T15:00:00+02:00 – 2026-10-03T19:30:00+02:00

Droits réservés

Par le biais de différents médiums (aquarelle, feutres, pastels secs et gras…), cet atelier propose de travailler une composition plastique en musique, avec une attention particulière portée au geste, au rythme et au trait. Quand signe et dessin se confondent pour créer l’harmonie !

Tout le programme des Nuits des bibliothèques à Tourcoing ici !

Médiathèque André Malraux de Tourcoing 26 rue Famelart 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Malcense Égalité Nord Hauts-de-France 03.59.63.42.50 [{« link »: « https://openagenda.com/fr/nuit-des-bibliotheques-tourcoing »}]

Un atelier pour découvrir le travail de Mahjoub Ben Bella, artiste franco-algérien et tourquennois d’adoption, présent dans les collections du MUba Eugène Leroy.

©Mahjoub Ben Bella