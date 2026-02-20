ATELIER ARTISTIQUE LES METAMORPHOSES DES GESTES Amélie-les-Bains-Palalda
22 Avenue du Vallespir Amélie-les-Bains-Palalda Pyrénées-Orientales
Début : 2026-03-12 14:00:00
fin : 2026-03-12 18:00:00
2026-03-12
Un atelier pour explorer, créer et expérimenter, où l’art devient un espace de partage, de bien-être et de détente
Inscription obligatoire au 06 17 68 40 29 | Gratuit
22 Avenue du Vallespir Amélie-les-Bains-Palalda 66110 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 17 68 40 29
English :
LES METAMORPHOSES DES GESTES ART WORKSHOP
A workshop to explore, create and experiment, where art becomes a space for sharing, well-being and relaxation
Registration required: 06 17 68 40 29 | Free of charge
