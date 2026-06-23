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ATELIER ARTISTIQUE LES METAMORPHOSES DES GESTES Amélie-les-Bains-Palalda

ATELIER ARTISTIQUE LES METAMORPHOSES DES GESTES Amélie-les-Bains-Palalda jeudi 16 juillet 2026.

Adresse
22 Avenue du Vallespir
Ville
66110 Amélie-les-Bains-Palalda
Département
Pyrénées-Orientales
Début
jeudi 16 juillet 2026
Fin
jeudi 16 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Tarif

Amélie-les-Bains-Palalda

ATELIER ARTISTIQUE LES METAMORPHOSES DES GESTES

22 Avenue du Vallespir Amélie-les-Bains-Palalda Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 14:00:00
fin : 2026-07-16 18:00:00

Date(s) :
2026-07-16

ATELIER ARTISTIQUE LES METAMORPHOSES DES GESTES
Libérez votre créativité et exprimez vos émotions…
En continu sur toute l’année chaque jeudi de 14h à 18h.
Un moment de bien-être et de détente. Aucun prérequis en peinture ou en dessin nécessaire.
Techniques variées acrylique, aquarelle, pastel,…
Exploration des couleurs et des formes pour mieux se connaître.
Gratuit, sur réservation.
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22 Avenue du Vallespir Amélie-les-Bains-Palalda 66110 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 17 68 40 29 

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English :

METAMORPHOSES OF GESTURES ART WORKSHOP
Unleash your creativity and express your emotions…
Continuous all year round, every Thursday from 2pm to 6pm.
A moment of well-being and relaxation. No painting or drawing pre-requisites required.
Various techniques: acrylic, watercolor, pastel, etc.
Explore colors and shapes to get to know yourself better.
Free, on reservation.

L’événement ATELIER ARTISTIQUE LES METAMORPHOSES DES GESTES Amélie-les-Bains-Palalda a été mis à jour le 2026-06-23 par AGENCE D’ATTRACTIVITE TOURISTIQUE AMELIE HAUT-VALLESPIR

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