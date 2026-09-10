Informations pratiques

Saint-Laurent-de-Neste

Atelier Arts Plastiques

Salle de la mairie SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-15 15:00:00

fin : 2026-09-15

Date(s) :

2026-09-15

Aucune expérience particulière n’est nécessaire venez simplement avec l’envie de créer !

Tous les mardis de 15h00 à 17h00

Inscriptions et renseignements le mardi 15 septembre ou auprès de Joëlle Bazerque 06 63 38 83 79

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Salle de la mairie SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 63 38 83 79

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English :

No special experience is required: just come with a desire to create!

Every Tuesday from 3:00 p.m. to 5:00 p.m.

Registration and information: Tuesday, September 15, or contact Joëlle Bazerque at 06 63 38 83 79

L’événement Atelier Arts Plastiques Saint-Laurent-de-Neste a été mis à jour le 2026-09-01 par OT de Neste-Barousse|CDT65