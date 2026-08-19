Informations pratiques

Saint-Laurent-de-Neste

Jour d’inscription 2026-2027

foyer rural SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 14:00:00

fin : 2026-09-05 18:30:00

Date(s) :

2026-09-05

Le Foyer Rural de Saint-Laurent-de-Neste vous invite à sa journée des inscriptions 2026-2027

Le samedi 5 septembre de14h00 à 18h30, au Foyer Rural de Saint-Laurent-de-Neste, 6 avenue des Châtaigniers (Derrière la Maison du Savoir). Venez découvrir nos activités et vous inscrire pour la nouvelle saison !

Les activités pour cette saison débuteront le 14 septembre.

Pour tout renseignement foyerrural65150.bureau@gmail.com / 06 04 16 80 17

.

foyer rural SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 04 16 80 17 foyerrural65150.bureau@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Foyer Rural of Saint-Laurent-de-Neste invites you to its 2026–2027 registration day

Saturday, September 5, from 2:00 PM to 6:30 PM, at the Foyer Rural de Saint-Laurent-de-Neste, 6 avenue des Châtaigniers (behind the Maison du Savoir). Come discover our activities and sign up for the new season!

This season’s activities will begin on September 14.

For more information: foyerrural65150.bureau@gmail.com / 06 04 16 80 17

L’événement Jour d’inscription 2026-2027 Saint-Laurent-de-Neste a été mis à jour le 2026-08-19 par OT de Neste-Barousse|CDT65