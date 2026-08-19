Jour d’inscription 2026-2027 foyer rural Saint-Laurent-de-Neste
samedi 5 septembre 2026 · foyer rural · Saint-Laurent-de-Neste
Informations pratiques
Saint-Laurent-de-Neste
Jour d’inscription 2026-2027
foyer rural SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 14:00:00
fin : 2026-09-05 18:30:00
Date(s) :
2026-09-05
Le Foyer Rural de Saint-Laurent-de-Neste vous invite à sa journée des inscriptions 2026-2027
Le samedi 5 septembre de14h00 à 18h30, au Foyer Rural de Saint-Laurent-de-Neste, 6 avenue des Châtaigniers (Derrière la Maison du Savoir). Venez découvrir nos activités et vous inscrire pour la nouvelle saison !
Les activités pour cette saison débuteront le 14 septembre.
Pour tout renseignement foyerrural65150.bureau@gmail.com / 06 04 16 80 17
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foyer rural SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 04 16 80 17 foyerrural65150.bureau@gmail.com
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English :
The Foyer Rural of Saint-Laurent-de-Neste invites you to its 2026–2027 registration day
Saturday, September 5, from 2:00 PM to 6:30 PM, at the Foyer Rural de Saint-Laurent-de-Neste, 6 avenue des Châtaigniers (behind the Maison du Savoir). Come discover our activities and sign up for the new season!
This season’s activities will begin on September 14.
For more information: foyerrural65150.bureau@gmail.com / 06 04 16 80 17
L’événement Jour d’inscription 2026-2027 Saint-Laurent-de-Neste a été mis à jour le 2026-08-19 par OT de Neste-Barousse|CDT65
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