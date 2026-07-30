CONCERT SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste
vendredi 4 septembre 2026 · SAINT-LAURENT-DE-NESTE · Saint-Laurent-de-Neste
Informations pratiques
Saint-Laurent-de-Neste
CONCERT
SAINT-LAURENT-DE-NESTE 4 Route Tarbes Toulouse Saint-Laurent-de-Neste Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-04 20:00:00
fin : 2026-09-04
Date(s) :
2026-09-04
CONCERT GOD SAVES THE CUIVRES >> Fanfare Rock
——————————————–
• Ouverture du bar et du shop à partir de 17h
• Concert à 20h
• Restauration sur place à partir de 18h30
• Participation libre et nécessaire.
Nous sommes ouverts les jeudi et vendredi de 17h à 22h.
.
SAINT-LAURENT-DE-NESTE 4 Route Tarbes Toulouse Saint-Laurent-de-Neste 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 30 95 brasseriedespics@yahoo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
GOD SAVES THE CUIVRES CONCERT >> Rock Brass Band
——————————————–
? Bar and shop open starting at 5 p.m.
? Concert at 8 p.m.
? Food available on-site starting at 6:30 p.m.
? Donations are welcome and appreciated.
We’re open Thursdays and Fridays from 5 p.m. to 10 p.m.
L’événement CONCERT Saint-Laurent-de-Neste a été mis à jour le 2026-08-07 par OT de Neste-Barousse|CDT65
À voir aussi à Saint-Laurent-de-Neste (Hautes-Pyrénées)
- ATELIER ARTISTIQUE AVEC Catherine SANCHIS au Centre Culturel de la Maison du Savoir Saint-Laurent-de-Neste 21 août 2026
- CINE DEBAT Les Veilleurs de Tourbières SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste 16 septembre 2026
- Soirée jeux ! SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste 25 septembre 2026
- JUNGLE Spectacle de danse SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste 26 septembre 2026
- Vernissage Insectes et autres petites bêtes à la médiathèque du centre culturel de la Maison du Savoir Saint-Laurent-de-Neste 2 octobre 2026