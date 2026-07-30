CONCERT SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste

Informations pratiques

Saint-Laurent-de-Neste

CONCERT

SAINT-LAURENT-DE-NESTE 4 Route Tarbes Toulouse Saint-Laurent-de-Neste Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-04 20:00:00

fin : 2026-09-04

Date(s) :

2026-09-04

CONCERT GOD SAVES THE CUIVRES >> Fanfare Rock

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• Ouverture du bar et du shop à partir de 17h

• Concert à 20h

• Restauration sur place à partir de 18h30

• Participation libre et nécessaire.

Nous sommes ouverts les jeudi et vendredi de 17h à 22h.

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SAINT-LAURENT-DE-NESTE 4 Route Tarbes Toulouse Saint-Laurent-de-Neste 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 30 95 brasseriedespics@yahoo.fr

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English :

GOD SAVES THE CUIVRES CONCERT >> Rock Brass Band

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? Bar and shop open starting at 5 p.m.

? Concert at 8 p.m.

? Food available on-site starting at 6:30 p.m.

? Donations are welcome and appreciated.

We’re open Thursdays and Fridays from 5 p.m. to 10 p.m.

L’événement CONCERT Saint-Laurent-de-Neste a été mis à jour le 2026-08-07 par OT de Neste-Barousse|CDT65