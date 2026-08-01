BOILA Deux jours de fête, de convivialité et d’animations SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste
samedi 29 août 2026 · SAINT-LAURENT-DE-NESTE · Saint-Laurent-de-Neste
Informations pratiques
Saint-Laurent-de-Neste
BOILA Deux jours de fête, de convivialité et d’animations
SAINT-LAURENT-DE-NESTE Boila Saint-Laurent-de-Neste Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 19:00:00
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-29
Deux jours de fête, de convivialité et d’animations au BOILA !
Samedi 29 août Apéritif à 19h00, suivi d’un repas dansant animé par l’orchestre David Firmin
Dimanche 30 août Dépôt de gerbe à 11h30, apéritif offert par la municipalité à 12h00, concours de pétanque en doublettes à 14h00 , puis grillade & salade à 18h30 avec animation musicale Velvet Shaker
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SAINT-LAURENT-DE-NESTE Boila Saint-Laurent-de-Neste 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 00 00 00 00
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English :
Two days of celebration, fun, and entertainment at BOILA!
Saturday, August 29: Aperitif at 7:00 p.m., followed by a dinner dance featuring the David Firmin Orchestra
Sunday, August 30: Wreath-laying ceremony at 11:30 a.m., aperitif hosted by the town at 12:00 p.m., doubles pétanque tournament at 2:00 p.m., followed by a barbecue and salad at 6:30 p.m. with musical entertainment by Velvet Shaker
L’événement BOILA Deux jours de fête, de convivialité et d’animations Saint-Laurent-de-Neste a été mis à jour le 2026-08-13 par OT de Neste-Barousse|CDT65
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