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CONCERT SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste

jeudi 20 août 2026 · SAINT-LAURENT-DE-NESTE · Saint-Laurent-de-Neste

Informations pratiques

Début
jeudi 20 août 2026
Fin
jeudi 20 août 2026
Heure de début
17:00:00
Lieu
SAINT-LAURENT-DE-NESTE
Adresse
4 Route Tarbes Toulouse
Ville
65150 Saint-Laurent-de-Neste
Département
Hautes-Pyrénées
Tarif

Saint-Laurent-de-Neste

CONCERT

SAINT-LAURENT-DE-NESTE 4 Route Tarbes Toulouse Saint-Laurent-de-Neste Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 17:00:00
fin : 2026-08-20

Date(s) :
2026-08-20

CONCERT DUO VASQUEZ ACEITUNO >> Musique Trad Latino-américaine
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• Ouverture du bar et du shop à partir de 17h
• Concert à 20h
• Restauration sur place à partir de 18h30
• Participation libre et nécessaire.
Nous sommes ouverts les jeudi et vendredi de 17h à 22h.
  .

SAINT-LAURENT-DE-NESTE 4 Route Tarbes Toulouse Saint-Laurent-de-Neste 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 30 95  brasseriedespics@yahoo.fr

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English :

VASQUEZ ACEITUNO DUO CONCERT >> Traditional Latin American Music
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? Bar and shop open starting at 5 p.m.
? Concert at 8 p.m.
? Food available on-site starting at 6:30 p.m.
? Donations are welcome and appreciated.
We are open Thursdays and Fridays from 5:00 PM to 10:00 PM.

L’événement CONCERT Saint-Laurent-de-Neste a été mis à jour le 2026-08-07 par OT de Neste-Barousse|CDT65

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