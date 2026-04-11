Atelier assemblez votre propre vin Eco Domaine la Fontaine Pornic
Atelier assemblez votre propre vin Eco Domaine la Fontaine Pornic samedi 18 avril 2026.
Pornic
Atelier assemblez votre propre vin
Eco Domaine la Fontaine Chemin des Noëlles Pornic Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 16:00:00
fin : 2026-05-02 19:00:00
Date(s) :
2026-04-18 2026-05-02 2026-05-16 2026-05-30
Atelier proposé par l’Eco-Domaine la Fontaine, un lieu unique entre terre et mer
Au programme
Vivez une immersion totale au cœur du vignoble et glissez-vous dans la peau d’un vigneron le temps d’un atelier privilégié avec Arnaud.
Exploration en permaculture Commencez par une dégustation visuelle et sensorielle lors d’une visite du domaine. Arnaud vous partagera les secrets de son écosystème où vignes, fleurs et plantes aromatiques cohabitent en harmonie, sous l’influence du climat maritime.
Éveil du palais Place à la dégustation des vins blancs du domaine. Apprenez à décrypter les arômes, les textures et les nuances propres à ce terroir unique
Atelier d’assemblage C’est le moment de créer ! À l’aide d’éprouvettes, testez différentes alliances entre le Chenin et le Grolleau gris. Dosez, mélangez et trouvez l’équilibre parfait qui correspond à votre goût.
Mise en bouteille Une fois votre cuvée signature définie, passez à l’action remplissage, bouchonnage et étiquetage de votre propre bouteille.
Vous repartez avec votre création personnalisée, prête à être dégustée et à raconter votre propre histoire viticole ! .
Eco Domaine la Fontaine Chemin des Noëlles Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire infos@ecodomaine-la-fontaine.fr
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English :
Workshop offered by Eco-Domaine la Fontaine, a unique place between land and sea
L’événement Atelier assemblez votre propre vin Pornic a été mis à jour le 2026-04-08 par I_OT Pornic
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