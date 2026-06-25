Atelier Assemblez votre propre Whisk Distillerie de la Seine Le Havre samedi 15 août 2026.

Le Havre

Atelier Assemblez votre propre Whisk

Distillerie de la Seine 2 Rue Buffon Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 14:00:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Devenez maître assembleur le temps d’un atelier et repartez avec votre propre bouteille de 20 cl personnalisée.

Visite de la distillerie et découverte du savoir-faire de Manuel Bouvier, suivies d’une présentation des étapes de fabrication du whisky. Dégustation guidée de différents profils aromatiques, puis atelier d’assemblage pour créer votre propre recette. Vous repartez avec une bouteille personnalisée de 20 cl de votre création.

Durée 2h

Réservation obligatoire.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. .

Distillerie de la Seine 2 Rue Buffon Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie

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English : Atelier Assemblez votre propre Whisk

L’événement Atelier Assemblez votre propre Whisk Le Havre a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie